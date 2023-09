Bij het Kapermolenzwembad in Hasselt was het zaterdag enorm druk. Aan de ingang waren al vroeg op de dag lange wachtrijen. — © rr

Hasselt

De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) heeft zaterdag in de vooravond vijftien Brusselse jongeren administratief aangehouden. Eerst maakten ze flink amok in het Kapermolenzwembad, nadien hebben ze nog enkele winkeldiefstallen gepleegd op weg naar het station. Burgemeester Steven Vandeput (N-VA) grijpt zwaar in.