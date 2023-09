Eddy Merckx struikelt in kwartfinales WK driebanden

© WAS

Geen Belgen in de halve finales op het WK driebanden. Eddy Merckx moest zaterdag in het Turkse Ankara in zijn kwartfinale het onderspit delven tegen de regerende wereldkampioen Tayfun Tasdemir. Roland Forthomme ging er in de achtste finales uit.

Eddy Merckx (UMB 8) versloeg in de achtste finale, na een thriller, vijfvoudig wereldkampioen Dick Jaspers (UMB 1) met 50-49. Zo lukte Merckx onder meer een reeks van veertien, maar het was de Nederlander die een 49-45 voorsprong nam en op een punt van de overwinning kwam. Merckx sprokkelde echter vijf punten op rij voor een plaats in de kwartfinale.

Daarin moest de 54-jarige Antwerpenaar het opnemen tegen de thuisfavoriet en regerend wereldkampioen Tayfun Tasdemir (UMB 7). Merckx, die in zijn loopbaan ook twee wereldtitels behaalde, moest toezien hoe Tasdemir in een evenwichtige eerste wedstrijdhelft de pauze inging met een 20-18 voorsprong. Na de pauze was de Turk duidelijk de betere speler en boekte hij, met onder meer reeksen van vijf en acht, een 50-31 overwinning.

Roland Forthomme (UMB-27), moest in de achtste finale met 50-25 zijn meerdere erkennen in de 25-jarige Zuid-Koreaan Myung Woo-cho (UMB 6).