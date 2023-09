PVDA pleit voor 0 procent btw op voeding

In de strijd tegen de hoge voedselprijzen pleit PVDA voor 0 procent btw op voedingsmiddelen zoals melk, vlees, brood of pasta. De radicaal-linkse partij wil de afschaffing van de btw op voeding financieren door de meerwaarde op aandelen van multinationals te belasten. Dat was de boodschap van partijvoorzitter Raoul Hedebouw zaterdag op het jaarlijks festival ManiFiesta in Oostende.

“Verlaag de btw op voedingsmiddelen zoals melk, vlees, brood of pasta onmiddellijk naar 0 procent. Het kan niet langer dat gezinnen in België hun winkelkarren niet meer kunnen vullen door de peperdure voedselprijzen, terwijl de winsten van de voedingsmultinationals door het dak gaan”, zei Hedebouw, die erop wees dat de voedselprijzen in één jaar tijd bijna 15 procent gestegen zijn.

De PVDA wil die afschaffing van de btw op voeding financieren door de meerwaarde op aandelen van multinationals te belasten. “Als grote bedrijven vandaag aandelen verkopen en daarmee winst maken, moeten ze daar geen eurocent belasting op betalen. Dat fiscaal achterpoortje kost de schatkist gemiddeld liefst 4 miljard euro per jaar. Zelfs in Luxemburg bestaat zoiets niet”, aldus nog de voorzitter.

Hedebouw maakte in zijn toespraak ook bekend dat in twee weken tijd tienduizend mensen de enquête ‘De Grote Bevraging’ hebben ondertekend. “Met onze Grote Bevraging willen wij luisteren naar 100.000 mensen en vragen wat zij vinden dat er moet veranderen in de samenleving. Wij kopen geen advertenties in de kranten om te zeggen dat we naar de mensen gaan luisteren, zoals premier De Croo. Wij betalen geen dure consultants en gaan niet langs de recepties van Voka om te weten wat we moeten doen”, stelde de PVDA-voorzitter, verwijzend naar de Vlaamse regering.