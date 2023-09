Romain Bardet was op pad met een ontketende Remco Evenepoel: “Ik wist dat hij wilde winnen zoals Eddy Merckx”

Hij ging lang mee, maar op de slotklim moest Romain Bardet een ontketende Remco Evenepoel laten gaan in de Vuelta. Zilver dus voor de Fransman van DSM, maar daar had hij best vrede mee.

“Het was een heel goeie dag voor mij, een topdag”, aldus Bardet na de finish. “Ik voelde mij heel goed en reed een perfecte koers. Ik was echter onderweg met een legende. Ik ken Remco, ik wist dat hij wilde winnen zoals Eddy Merckx door van heel ver aan te vallen. Hij heeft tachtig procent van het werk gedaan, het was echt verschrikkelijk in zijn wiel. Ik heb afgezien, met pijn en krampen. Ik was volledig leeg. Remco was gewoon veel beter dan mij.”

Toevallig zaten Evenepoel en Bardet vrijdag ook samen in de groep, toen onze landgenoot een inzinking kende. “Ik waardeer hem enorm”, aldus de Fransman. We hebben veel gepraat en spraken af om gewoon te rijden tot aan de aankomst. Er valt verder weinig te zeggen, hij was gewoon de beste. Ik zat op de limiet, na iedere bocht moest ik sprinten naar zijn wiel. Hij zit zo aerodynamisch op de fiets dat ik de wind voelde bij hem in het wiel. Dat is Remco. Ik heb alles gegeven en ben trots op mezelf.”

In de stand wipt Bardet tien plekken naar boven, van 33 naar 23. Hij volgt nu op 46’16” van leider Sepp Kuss. Evenepoel springt van 19 naar 15 op 19’12” van het rood.