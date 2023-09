4-jarige jongen in levensgevaar na ongeval met elektrische quad op Oostendse zeedijk

Een vierjarige jongen verkeert in levensgevaar nadat hij zaterdagmiddag zwaargewond raakte bij een ongeval met een elektrische quad op de dijk in Oostende. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Het Duitse gezin van de jongen is op vakantie in Oostende en had een elektrische quad gehuurd voor de vierjarige knul. Op de zeedijk liep het zaterdag rond 13 uur mis toen de jongen de controle over de quad verloor. De vader van het gezin wilde nog ingrijpen, maar struikelde en viel daarbij bovenop zijn zoontje. Het kind raakte daarbij zwaargewond en verkeert in levensgevaar.