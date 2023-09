VIDEO. Emotionele Remco Evenepoel slaat dag na offday terug: “Ik had gisteren heel veel negatieve gedachten”

Van de hel naar de hemel: Remco Evenepoel heeft een dag na zijn offday in de Vuelta getoond dat het niet meer dan een slechte dag was. Onze landgenoot was na zijn ritzege erg emotioneel en blikte na afloop nog eens terug op de rit van gisteren en de moeilijke nacht die daarop volgde.

Na de aankomst werd Evenepoel overmand door emoties en liet hij zijn tranen de vrije loop. “Ik had gisteren een heel moeilijke dag en avond. Ik kon niet veel slapen en had een erg slechte nacht. Ik had veel negatieve gedachten”, zo verklaarde Evenepoel in het flashinterview.

Maar de Belgische kampioen bleef niet bij de pakken zitten en herpakte zich vandaag. “Deze ochtend zei ik gewoon tegen mezelf: ga er gewoon voor en maak er het beste van. Ik had deze rit ook verkend en wist perfect hoe zwaar de klimmen waren. Want het was vandaag echt heel zwaar. Het is heel mooi om een tweede ritzege te pakken.”

© Getty Images

Trots

En op wat voor een manier. Van bij de start in de aanval, om 150 kilometer later alleen aan te komen. “Het eerste uur was het volle gas, maar ik voelde me erg goed. In eerste instantie zat ik alleen in de kopgroep, maar toen kwam mijn ploegmaat Matteo Cattaneo aansluiten en hij maakte meteen tempo op de eerste klim. Ik counterde vervolgens de aanval van Juan Pedro López en zette samen met Romain Bardet door. In de afdaling maakten we het gat groter”, zo doet Evenepoel het verhaal van de rit.

“Romain en ik werkten heel goed samen. Ik zei dat ik op de beklimmingen wel tempo zou maken, zolang hij zou meewerken op het vlakke. Al was het wel afwachten of hij op de slotklim nog zou kunnen volgen. Ik denk dat ik heel trots mag zijn met dit antwoord na gisteren.” Naast de ritzege veroverde Evenepoel ook de bergtrui. “De bergtrui en ritzeges, dat zijn nog mooie doelen richting Madrid”, zo sloot hij af.