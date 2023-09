Van de hel naar de hemel: emotionele Remco Evenepoel spoelt inzinking door met ritzege én bergtrui in de Vuelta

Remco Evenepoel heeft een dag na zijn offday in de Vuelta zich op indrukwekkende wijze herpakt. De Belgische kampioen zat in de vlucht van de dag en trok op 87 kilometer van de aankomst ten aanval met Romain Bardet. Op de slotklim gooide Evenepoel zijn Franse medevluchter overboord en soleerde zo naar de ritzege. Onze landgenoot is ook de nieuwe leider in het bergklassement. Lennert Van Eetvelt werd derde.

Hoe kwam de zege tot stand?

Het leek wel alsof de offday van gisteren nooit had plaatsgevonden, want Evenepoel ging in de openingsfase als een bezetene tekeer. Na een aantal keer proberen geraakte hij dan toch weg, met in zijn spoor 23 renners. Daarbij onder andere Lennert Van Eetvelt, Michael Storer, Romain Bardet en Damiano Caruso. Op de eerste beklimming van de dag, de Col Hourcère van buitencategorie, kwam Matteo Cattaneo aansluiten in de kopgroep, die meteen tempo maakte voor zijn kopman.

Evenepoel had naast de ritzege ook zijn zinnen gezet op de bolletjestrui. Op de top van de Col Hourcère pakte hij vijftien punten en kwam zo virtueel op een puntje van bergkoning Vingegaard. In de afdaling zette Evenepoel door en kreeg daarbij het gezelschap van Bardet. In het peloton had UAE Team Emirates toen al het commando overgenomen van Jumbo-Visma. Was Juan Ayuso iets van plan?

Jumbo-Visma aanvallen, dat was Ayuso van plan! Op 53 kilometer van de aankomst, op de Puerto de Larrau, versnelde de witte trui een eerste keer. Kuss, Roglic en Vingegaard gaven de Spanjaard geen ruimte, Cian Uijtdebroeks ging eveneens gezwind mee. Ook een tweede aanval van Ayuso werd geneutraliseerd door Vingegaard. De rust in de groep der favorieten keerde al snel terug. En dat was goed nieuws voor Evenepoel, die samen met zijn Franse compagnon de route al meer dan zes minuten voorsprong had op Kuss en co. De bergtrui was op dat moment al virtueel van hem door de vijftien punten op de top van de Puerto de Larrau, voor de ritzege zou het tussen hem en Bardet gaan.

Evenepoel en Bardet begonnen aan de slotklim met acht minuten voorsprong op het peloton en hadden dus alle tijd om het uit te vechten voor de ritwinst. Bardet nestelde zich in het wiel van de Belgische kampioen en kwam niet meer op kop. Het was van niet kunnen, want op 4 kilometer van de meet moest hij Evenepoel laten gaan. Onze landgenoot was op weg naar een meer dan deugddoende zege.

In de groep der favorieten was het Bahrain Victorious dat het tempo de hoogte in joeg in functie van Landa. Een aanval van de Spanjaard bleef uit en zo reden de favorieten in groep naar de aankomst. Geen verschillen deze keer tussen de klassementsmannen.

Wat deden de Belgen?

Naast Evenepoel zat met Van Eetvelt nog een landgenoot in de omvangrijke kopgroep. De renner van Lotto Dstny was ook weer in goeie doen, want achter Evenepoel en Bardet was het Van Eetvelt die samen met Storer en Castroviejo in de tegenaanval ging. De twee vooraan waren een klasse sterker dan de rest, maar Van Eetvelt toonde toch weer flitsen van zijn talent. Hij werd beloond met een derde plaats. Uijtdebroeks was ook vandaag bij de zaak toen Ayuso aanviel en lijkt steeds beter te worden.

Wat deden de favorieten?

Ayuso liet al vroeg zijn team op kop rijden in het peloton en deelde op meer dan vijftig kilometer van de aankomst al twee speldenprikjes uit. De slotklim was niet zo zwaar en nodigde dus niet echt uit tot aanvallen. Status quo tussen de klassementsmannen dus.

Verder nog iets dat u moet weten?

Vijftien punten op de Col Hourcère, vijftien punten op de Puerto de Larrau, drie punten op de Puerto de Laza en 10 punten op de Puerto de Belagua: Evenepoel haalde de maximumscore (43 op 43) wat betreft het bergklassement en is na vandaag ook de nieuwe leider.