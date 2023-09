REACTIES. Rode Duivels winden er geen doekjes om: “Het was dramatisch vandaag”

De Limburger had het niet makkelijk als spelverdeler van de Duivels: “Het was geen makkelijke match”, aldus de speler van Arsenal. “We hadden kansen genoeg om het duel te beslissen, maar de bal ging er niet in. Het werd daarna echt zwaar op dit veld. We willen het veld niet als excuus gebruiken hoor, we moeten ook sneller spelen. Het was dramatisch vandaag. We hebben gewonnen en daarmee is alles gezegd. Het is nu uitkijken naar dinsdag tegen Estland. Als we daar de kansen benutten dan winnen we die met met met 3-0 of 4-0.”

Carrasco: “Een Pipo Inzaghi-goal”

Yannick Carrasco was de man van de lucky goal toen hij een bal deed afwijken. Het lelijkste doelpunt uit zijn carrière? “Het was een Pipo Inzaghi-goal”, aldus Carrasco. “Ik wou diep lopen en zag dat Johan Bakayoko ging schieten. Daarop zet ik mijn voet en was het raak. Het was een heel belangrijke goal. Ik ben blij dat we hier kunnen winnen. Het was geen topmatch van de ploeg, maar we wisten dat het moeilijk zou worden. Zeker als je de kansen niet afmaakt. Azerbeidzjan had niets te verliezen en daarom hadden we schrik tot einde van de match. We moeten realistischer zijn voor de goal, maar we zijn blij met de drie punten.”

© BELGA

Casteels: “Azerbeidzjan had meer kansen dan verwacht”

Koen Casteels was de vervanger van Thibaut Courtois en hield zijn netten schoon.

“Een clean sheet was heel belangrijk vandaag, want anders hadden we geen drie punten. Azerbeidzjan had misschien iets meer kansen dan verwacht, maar ik heb mijn job gedaan. Ja ik heb me kunnen tonen Tegelijkertijd had ik liever met 5-0 gewonnen en weinig werk gehad. Maar kijk als je niet goed speelt en maar één keer scoort dan zijn de drie punten het belangrijkste.”

Onana: “Ook zonder De Bruyne het middenveld gecontroleerd”

Amadou Onana probeerde zijn stempel te drukken op het middenveld. Hij blijft een krachtpatser.

“We hebben het middenveld al bij al goed gemanaged”, zei hij. “We probeerden een aanspeelpunt te zijn vooor de defensie en dan snel Romelu te vinden als pivot. Dat was alleszins mijn doel en dat is enkele keren gelukt. Ik ben blij voor Rom dat hij in de match zat. Daarnaast hebben we het middenveld goed gecontroleeerd zonder De Bruyne, maar het was toch een moeilijke match. Mensen denken dat wij hier even met de vingers in de neus komen winnen, maar Azerbeidzjan heeft het ook goed gedaan. Ze speelden goed in blok. Soms hadden we de bal wat sneller moeten laten rondgaan en meer finesse moeten leggen in de laatste acties. Eén van die 7 à 8 kansen moet erin en dan maken we de match dood. Maar we hebben gewonnen. Of dat een opluchting is? Een opluchting is een groot woord. We hebben onze opdracht volbracht.”