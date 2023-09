Niks aan te doen: Lotte Kopecky tovert op de Cauberg en verstevigt leiderstrui in Simac Ladies Tour

Een aankomst op de Cauberg, dat moest wel iets worden voor Lotte Kopecky in de Simac Ladies Tour. En de wereldkampioene maakte de verwachtingen helemaal waar. Ze sprintte in Valkenburg sneller dan ploeggenote Lorena Wiebes en pakte zo haar tweede ritzege. Uiteraard verstevigt Kopecky ook haar leiderstrui met nog één rit te gaan.

Kopecky was als klassementsleidster aan de start gekomen van de koninginnenetappe van zaterdag, maar Team SD Worx was wel zijn tweede uithangbord kwijtgespeeld: Tour-winnares Demi Vollering is ziek en ging niet meer van start. Zo ontbrak de winnares van de recentste Amstel Gold Race in de etappe in en om Valkenburg.

De Cauberg speelde zaterdag de hoofdrol, met verschillende beklimmingen onderweg, en uiteindelijk ook de finish op de top. Aan die slotbeklimming begon de Nederlandse aanvalster Floortje Mackaij op kop, maar haar voorsprong bleek niet te volstaan. De Poolse Kasia Niewiadoma geselde met een lange inspanning het peloton uit elkaar, enkel gele trui Kopecky en Europees kampioene Lorena Wiebes overleefden.

Voor Kopecky ging het zelfs nog niet snel genoeg: op de uitloper van de Cauberg ging ze op haar beurt versnellen, en sloeg de wereldkampioene zo nog een klein gaatje. Kopecky won, ploeggenote Wiebes (tweede) vierde in de achtergrond mee, en Niewiadoma moest met de derde plek tevreden zijn. Voor Kopecky, eerder deze week ook al tijdritwinnares in de Simac Ladies Tour, was het al de dertiende seizoenszege.

Dankzij haar ritwinst zit Kopecky nog iets steviger in de gele leiderstrui. De Simac Ladies Tour eindigt zondag met een heuvelachtige etappe van 150 kilometer in Arnhem.