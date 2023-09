30,3 graden gemeten in Ukkel: oud dagrecord uit 1898 sneuvelt

Er is vandaag, zaterdag, een temperatuur van 30,3 graden Celsius gemeten in Ukkel: genoeg om het dagrecord, dat al dateert uit 1898 (30,2 °C), te doen sneuvelen. Dat meldt weerman David Dehenauw van het KMI op X, het vroegere Twitter.

Voor de vijfde dag op rij al ligt de maximumtemperatuur in Ukkel boven de 30 graden. Het werd vandaag net iets minder warm dan gisteren: 30,3 graden, tegenover 30,5 graden gisteren. Het is daarmee de wel warmste 9 september sinds het begin van de metingen. Het vorige record stond op 30,2 graden, en werd gemeten op 9 september 1898 in Ukkel.

Ons land beleeft momenteel zijn eerste hittegolf in september sinds het begin van de metingen. We halen immers al meer dan vijf dagen 25 graden halen in Ukkel, waarvan al meer dan drie dagen zelfs boven de 30 graden.

Voor zonnekloppers is het nog even genieten geblazen. Zondag en maandag worden nog temperaturen van rond de 30 graden verwacht. Vanaf dinsdag zakt het kwik tot onder de 25 graden en stijgt ook de kans op buien en onweer.