Wout van Aert maakt indruk met snoeiharde demarrages, maar ziet Rasmus Tiller winnen in Tour of Britain

Geen nieuwe zege voor Wout van Aert in de Tour of Britain. Onze landgenoot viel verschillende keren aan en leek op weg naar de zege, maar werd in de slotkilometer nog ingelopen. Een elitegroepje sprintte naar winst en daarin was Rasmus Tiller de snelste. Van Aert blijft wel leider.

Na zes vlakke etappes was het in de Tour of Britain eindelijk tijd voor het pittige slotweekend, waar de strijd om de eindzege helemaal kon losbarsten. Net zoals de voorbije dagen zat er weer een renner van TDT-Unibet Cycling Team in de vroege vlucht met Abram Stockman. Onze landgenoot kreeg Ben Turner, Mark Donovan, Alexander Richardson en Liam Johnston mee.

In het peloton controleerde Jumbo-Visma in functie van Van Aert, die zich onderweg al eens liet zien met een aanval. Van Aert versnelde nog eens op elf kilometer van de aankomst op een strook bergop. Onze landgenoot liet alles en iedereen in het peloton achter en maakte in een ruk de sprong naar de koplopers. Van Aert wilde er meteen op en over gaan, maar hij kreeg Turner en Donovan er niet af. De verrassend sterke Stephen Williams kon ook nog de oversteek maken uit het peloton, met z’n vieren gingen ze de laatste acht kilometer in.

Maar de samenwerking verliep stroef en dus konden er steeds meer renners komen aansluiten. Van Aert bleef aan kop sleuren, maar kon niet voorkomen dat wat er overbleef van het peloton - zo’n tien renners - kon terugkeren. Daarbij echter geen enkele ploegmaat van Van Aert en dus leek het één tegen allen te worden.

Maar zover liet Van Aert het niet komen, want hij trok nog maar eens ten aanval. Deze keer kon niemand volgen en zo was de vogel gaan vliegen. Althans dat dachten we, want Nils Pollitt haalde Van Aert terug. Er moest gesprint worden voor de overwinning en daarin bleek de Noor Tiller de snelste. Van Aert had teveel krachten verspild in de aanval en mengde zich niet meer in de sprint, maar blijft wel leider.