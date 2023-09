Thierry Neuville moet na opgave in Rally van Griekenland kruis maken over wereldtitel

Voor Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) is de Rally van Griekenland voorbij. Halfweg de tweede volledige wedstrijddag hadden ze een voorsprong van 10,9 seconden. Het duo was goed begonnen aan de eerste rit van zaterdagnamiddag tot een put in de weg de transmissie beschadigde met de opgave tot gevolg. Neuville mag meteen opnieuw een kruis maken over de wereldtitel bij de rijders.