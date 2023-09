Dit hebt u al gemist in de Vuelta: ontketende Evenepoel gaat voor ritzege én bergtrui, Ayuso broedt op een plannetje

De veertiende etappe in de Vuelta nog niet gezien? Geen nood. In dit overzicht bent u in een handomdraai mee alvorens de finale richting Puerto de Belagua losbarst.

Een openhartige Evenepoel

Gisteren na de rit wilde Remco Evenepoel door de grote ontgoocheling de pers niet te woord staan, deze ochtend bij de start reageerde onze landgenoot wel op zijn offday in de rit naar de Tourmalet. Een verklaring voor die mindere prestatie had hij ook na een nachtje slapen niet. “Buiten dat ik een volledige offday kende, weet ik het echt niet”, aldus Evenepoel. “Het is al een erg lang seizoen geweest, misschien is het wel de opstapeling van dat alles. Ik heb veel koersen gereden en daartussen nog heel wat stages enzovoort afgewerkt om me optimaal voor te bereiden voor de grote rondes. Wellicht hebben de inspanningen van het afgelopen jaar hun tol geëist.”

Maar het mag duidelijk zijn dat de mindere prestatie hard is binnengekomen. “Gisterenavond was het heel moeilijk. Ik heb heel veel geweend en getwijfeld wat ik nu zou doen, maar ik ben goed omringd door de ploeg en familie en we hebben besloten dat er nog genoeg kansen zijn deze Vuelta om er gewoon nog iets moois van te maken. Al heb ik natuurlijk wel echt slecht geslapen. Maar vanaf vandaag is het de knop omdraaien en focussen op de rest van deze Vuelta. Alles op een rijtje zetten is pas voor na deze ronde”, aldus een openhartige Evenepoel.

Evenepoel kon voor de start alweer lachen. — © BELGA

Een héél gretige Evenepoel

En of de knop is omgedraaid. We waren nog geen twee kilometer ver of de tricolore van Evenepoel was al te zien in de voorwachten van het peloton. Onze landgenoot trok verschillende keren ten aanval: het leek wel alsof de offday van gisteren nooit had plaatsgevonden. De vierde poging van Evenepoel was de goeie, samen met 23 andere renners kreeg hij een vrijgeleide van het peloton. Niet enkel bij het opzetten van de vroege vlucht was Evenepoel gretig, ook tijdens de eerste beklimming van de dag (de Col Hourcère) was hij amper van de kop te krijgen. Op die beklimming kwam onder andere zijn ploegmaat Matteo Cattaneo vooraan aansluiten, die dan maar tempo maakte voor zijn kopman.

De namen van de overige 25 leiders die mee waren gesprongen op de Remco-trein: Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny), Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers), Damiano Caruso en Kamil Gradek (Bahrein Victorious), Juan Pedro Lopez en Amanuel Ghebreigzabhier (Lidl-Trek), Clement Davy en Michael Storer (FDJ), Lennard Kämna (BORA-hansgrohe), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Stefan Bissegger en Sean Quinn (EF Education), Rui Costa, Julius Johansen en Simone Petilli (Intermarché - Circus - Wanty), Nelson Oliveira (Movistar), Andre Carvalho en Ruben Fernandez (Cofidis), Romain Bardet, Alberto Dainese en Chris Hamilton (dsm-firmenich), Kevin Vauquelin en Kevin Ledanois (Arkéa Samsic), Joel Nicolau (Caja Rural) en José Manuel Díaz (Burgos-BH).

Een sprintende Evenepoel (voor de bergpunten)

De eindzege mag Evenepoel na gisteren vergeten, maar de Belgische kampioen heeft zich al heel snel een nieuw doel gesteld. Althans, zo kunnen we toch afleiden uit het vinnig sprintje van Evenepoel tegen Storer op de top van de Col Hourcère. Niet om als eerste aan de afdaling te beginnen, wel om de vijftien bergpunten op te rapen. Evenepoel hield Storer keurig af in het sprintje en komt daardoor op 35 bergpunten te staan, op een puntje van bergkoning Jonas Vingegaard. In de afdaling zette Evenepoel door en kreeg daarbij het gezelschap van Bardet. Met twee pakten ze al snel een minuut voorsprong. Met nog een col van buitencategorie (15 punten), een col van derde categorie (3 punten) en eentje van eerste categorie (10 punten) liggen er nog heel wat punten in het verschiet.

Wat is Ayuso van plan?

Op papier is Evenepoel in de kopgroep de beste klimmer en dus lijkt een tweede etappezege een zeer plausibel scenario. Alleen moet de kopgroep dan wel genoeg ruimte krijgen van het peloton, en daar wringt het schoentje voorlopig. In het peloton zette witte trui Juan Ayuso zijn ploegmaats op kop op de Col Hourcère (11,6 km aan 8,3%). En of het snel ging: het peloton werd uitgedund tot zo’n veertig renners. Op de top van die klim bedroeg het verschil nog een goeie drie minuten, door de snelle afdaling van Evenepoel groeit de voorsprong terug richting de vier minuten. Wilt Ayuso een gooi doen naar de ritzege of hoopt hij in het klassement toch nog iets te doen aan de suprematie van Jumbo-Visma?