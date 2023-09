Honderden ballonnen met kortingsjeton openen Tongeren kermis

Zaterdag werd de grote kermis in Tongeren op een spectaculaire wijze geopend. Twee ladderwagens van de brandweer lieten duizend ballonnen neerdwarrelen over het Stadhuisplein.

En 750 van de 1.000 ballonnen bevatten een kortingsjeton t.w.v. 2 euro inruilwaarde op de 120 kermisattracties. “Hiermee willen we de kermisbezoekers verwelkomen. Het is geweldig om de stralende gezichten te zien van de gelukkige veroveraars van de gratis jetons”, vertelde middenstandschepen Krijn Henrotte.

“Het was niet simpel om de jetons in de ballonnen te wringen. Je moest met twee zijn want anders lukte het niet. Ik heb er blaren aan overgehouden”, vertelt Natascha Verjans, dienst Economie en verantwoordelijk voor de kermis. “Volgend moeten we weer iets anders origineels bedenken.”

De ballonnen zijn 3 minuten eerder gelost omdat de massa in volle on stond te wachten en te drummen.

De 8-jarige Jorben Herry heeft geluk: hij ving drie ballonnen en bij de derde was het prijs. — © TP