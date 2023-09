Regionale verkiezingen in Rusland: eerste ongeregeldheden gemeld

In Rusland vinden dit weekend regionale verkiezingen plaats. Maar nu al hebben onafhankelijke waarnemers overtredingen en fraude op verschillende plaatsen gemeld.

De verkiezingen moeten de gouverneurs in 22 oblasten aanduiden, net als regionale parlementen in 16 oblasten.

De onafhankelijke waakhond Golos berichtte dat kiezers onder druk werden gezet en dat waarnemers bij momenten geen toegang kregen tot kiezerslijsten. De organisatie staat gebrandmerkt als een buitenlandse agent en is een doorn in het oog van het politieke establishment in Rusland. Enkele weken geleden werd de covoorzitter Grigory Melkonjants nog opgesloten.

Onafhankelijke media zoals het portaal Medusa maakten ook melding van ongeregeldheden tijdens de verkiezingen. In de Siberische stad Bratsk zouden stemmen zijn gekocht. In het zuiden van Rusland zouden waarnemers zijn geïntimideerd met oproepingsbrieven door rekruteringskantoren van het leger.

Ook in bezette gebieden

Ook in de vier door Rusland bezette gebieden in Oekraïne - in de oblasten Zaporizja, Cherson, Donetsk en Loehansk - wou het Kremlin zogezegde verkiezingen houden. De internationale gemeenschap zal de resultaten van die stembusslag niet erkennen.

Door de massale repressie van oppositiepolitici in Rusland, spreken onafhankelijke waarnemers van de meest onvrije verkiezingen sinds president Vladimir Poetin aan de macht kwam ongeveer 24 jaar geleden.

De verkiezingen zijn vrijdag al gestart. Zondag is traditioneel de dag dat mensen hun stem zullen uitbrengen. De eerste resultaten worden verwacht in de nacht van zondag op maandag.