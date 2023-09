In Quebec speelde Tiesj Benoot vrijdag met plezier knecht voor Christophe Laporte (zesde), vandaag gaat onze 29-jarige landgenoot vol zelf zijn kans in de veel lastigere GP van Montréal. Het is die wisselende rol die verklaart waarom Benoot zo graag voor Jumbo-Visma rijdt. “Ik krijg zeer veel kansen zonder dat ik echt de druk van het kopmanschap moet dragen.”