George Clooney wil zijn villa aan het Comomeer verkopen voor zo’n 100 miljoen euro

George Clooney en zijn vrouw Amal willen hun luxueuze vakantiehuis aan het Noord-Italiaanse Comomeer verkopen. Dat meldt entertainmentwebsite Page Six. De Clooneys zouden er zo’n 100 miljoen (!) euro voor krijgen.

De geruchten over een eventuele verkoop doen al langer de ronde, maar nu zou Clooney de knoop hebben doorgehakt. De omwonenden van het Comomeer zijn hun bekende buren binnenkort meer dan waarschijnlijk kwijt. Naar verluidt zouden George en Amal Clooney er te veel last hebben van paparazzi.

“George houdt van de omgeving en de mensen die er wonen, maar is zich erg bewust van de aandacht die hij trekt als hij daar is”, zegt een bron dicht bij het stel. “Hij heeft een gigantisch bod gekregen en hij overweegt dat te accepteren.” Volgens Page Six zou het bod waarvan sprake om en bij de 100 miljoen euro bedragen.

De acteur zou wel graag een ander optrekje willen kopen in Italië, één dat minder makkelijk bereikbaar is voor fotografen. Samen met zijn vrouw heeft George Clooney ook al een wijnlandgoed in Frankrijk.