Europees kampioen Belgian Cats gaan in Antwerpen op zoek naar olympisch ticket: “Lotto Arena en Sportpaleis zullen ons geweldige boost geven”

De kogel is door de kerk: Antwerpen heeft de organisatie van het olympisch kwalificatietoernooi bij de vrouwen op zak. Van 8 tot 12 februari kampen de Belgian Cats in de Lotto Arena en normaal ook in het Sportpaleis voor een tweede olympische kwalificatie (Parijs 2024). “Spelen in het Sportpaleis zou een droom zijn die uitkomt,” zei de Antwerpse Belgian Cat Antonia Delaere.

Het Sportpaleis en de Lotto Arena vormen de komende maanden nog eens lekker het decor voor verschillende internationale sportcompetities. Het WK turnen (30 september-8 oktober), de European Open tennis (15-22 oktober), basketbalwedstrijden van de Antwerp Giants in de BNXT League, Belgische Cup en misschien de Champions League en nu dus het prestigieus olympisch kwalificatietoernooi met de Belgian Cats. De gebundelde krachten van Basketball Belgium (Basketbal Vlaanderen/AWBB), Sport Vlaanderen, BOIC, Stad en Provincie Antwerpen en enkele partners maakten het mogelijk dat België en in het bijzonder Vlaanderen na Oostende 2020 een tweede opeenvolgende keer een olympisch kwalificatietoernooi basketbal bij de dames organiseert.

Belgian Cats rukken op in wereldranking

In Oostende kwalificeerden de Belgian Cats zich in februari 2020 en voor 5.000 uitzinnige fans voor de eerste keer voor de Olympische Spelen. Door de coronapandemie gingen de Olympische Spelen in Tokio pas in 2021 door. De debuterende Cats bereikten hun ambitie met een stek in de kwartfinale maar het verlies tegen Japan met slechts één puntje was voor Emma Meesseman, de afscheidnemende Ann Wauters en co. , een ontgoocheling.

De Cats willen na Brussel ook Antwerpen in vuur en vlam zetten. — © BELGA

Na twee bronzen medailles (2017, 2021) op een EK, een vierde (2018) en vijfde (2022) plaats op een WK, volgde afgelopen zomer voor de Belgian Cats de kers op de taart. Op het EK in Israël en Slovenië schreven ze immers Belgische sportgeschiedenis en veroverden de gouden medaille. Emma Meesseman, die tot beste speelster (MVP) van het toernooi werd uitgeroepen, en haar ploegmaats behoren nu al zes jaar, en dit in een mondiale sport, tot de wereldtop. Op de nieuwe wereldranking zullen de Cats achter grootmachten als Amerika, China en Australië kortelings in de top vijf fonkelen.

Basketbal Vlaanderen reageerde alert op de Europese titel en stelde met gebundelde krachten de kandidatuur voor een nieuw olympisch kwalificatietoernooi. FIBA, de internationale basketbalfederatie, twijfelde niet. Na gesmaakte organisaties als de Final Four van de Champions League in het Sportpaleis (2019), het olympisch kwalificatietoernooi in Oostende (2020) en het 3X3 WK in 2022 in Antwerpen gaf België een mooi visitekaartje richting organiseren af.

De Antwerpse Belgian Cat Antonia Delaere speelt een thuismatch in de Lotto Arena en Sportpaleis. — © BELGA

Nieuw toeschouwersrecord voor basketbalwedstrijd dames in België/Sportpaleis?

Uiteraard spelen enerzijds de prestaties van de Belgian Cats en anderzijds de figuur van wereldtopper Emma Meesseman mee. De Cats lokken over gans België uitverkochte zalen. Van 3.000 moet worden uitgeweken naar zalen van 5.000 toeschouwers en dan nog staan er fans op de wachtlijst. Het ledenaantal neemt, vooral ook bij de meisjes met het “Emma effect”, toe en met bijna 110.000 leden blijft basketbal meer dan ooit de grootste zaalsport.

De ticketverkoop voor het olympisch kwalificatietoernooi start kortelings in functie van de Lotto Arena. Zijn die 5.000 plaatsen snel weg wordt waarschijnlijk uitgeweken naar het Sportpaleis. Dan vegen de Cats meteen ook het Belgische toeschouwersrecord voor een basketbalwedstrijd bij de dames van de tabellen. Dat is 6.500 fans in de Dôme van Charleroi voor de finale van de EuroCup Women tussen Castors Braine en winnaar Villeneuve D’Ascq met Ann Wauters op 26 maart 2015.

Emma Meesseman heeft nog een olympische rekening open staan

Met de organisatie in eigen land mag tevens een tweede opeenvolgende kwalificatie voor de Olympische Spelen worden verwacht. Emma Meesseman bekijkt het stap voor stap zal (nog) geen verklaringen in verband met Parijs afleggen. Maar, dat na het missen van de halve finale in Tokio en een mogelijke medaille voor haar nog olympische rekening klaarligt is duidelijk. Na het winnen van onder meer vijfmaal de Euroleague (Ekaterinburg), de WNBA (Washington Mystics) en de Europese titel met de Belgian Cats zou een olympische medaille de erelijst van de ex-Sportvrouw van het Jaar meteen ook compleet maken.