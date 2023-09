Lisa Lyon (70), vrouwelijke bodybuilder en inspiratie voor Marvel-personage Elektra, overleden

Lyon, die aanzien wordt als een pionier in de vrouwelijke bodybuilderwereld, werd al enige tijd behandeld in een ziekenhuis in Los Angeles tot ze vrijdag overleed. Ze werd 70 jaar en laat een rijkgevuld leven achter.

Sinds ze in 1979 het eerste wereldkampioenschap bodybuilding voor vrouwen op haar naam schreef, was ze een rolmodel voor velen. Ze sierde de cover van Playboy in 1980 en schreef ook een boek over gezond leven en bodybuilding: “Lisa Lyon’s Body Magic”. Lyon zou ook de inspiratie hebben gevormd voor het Marvel Comics-personage Elektra.

Tijdens haar leven kwam ze ook heel wat beroemdheden tegen. Ze raakte onder meer bevriend met de Oostenrijks-Amerikaanse acteur Arnold Schwarzenegger. Hij wordt ook geciteerd door TMZ: “Zij is de beste. Ik hou van haar.”