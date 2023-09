6 manieren om je huis én tuin herfstklaar te maken

We genieten momenteel nog even van heerlijk nazomerweer, maar de herfst staat voor de deur. Dat betekent dat je huis en tuin binnenkort herfstklaar kunt maken. Welke klussen staan er dit najaar op het programma?

Afgevallen bladeren

Als straks de bladeren gaan vallen, is het handig om hier al een plekje voor te voorzien. Afgevallen bladeren zijn goud voor de bodem, het is jammer om ze niet te recycleren. Maak enkel het gras en de paden vrij van bladeren, en gooi ze op de composthoop of verdeel ze over de borders. Vorstgevoelige planten worden zo beschermd tegen de kou. Ook insecten, vogels en egels zijn blij met een laag isolerende herfstbladeren.

Check de dakgoten

Als de eerste plensbuien zich aandienen, merk je snel wanneer je dakgoten verstopt zitten. Voorkom wateroverlast door de dakgoten nu leeg te maken, en er een dakgootegel in te leggen. Deze slimme borstels passen in elke dakgoot en houden bladeren, takjes en ander vuil weg terwijl het water wel ongehinderd in de regenpijp kan lopen.

Plant nu voor het voorjaar

In het najaar is de grond nog lekker warm na de zomer, en is het een goed moment om je planten te vermeerderen of nieuwe bomen aan te planten. Vaste planten kun je opgraven, in twee splitsen met een scherpe spade en weer terug planten. Ook de bloembollen van voorjaarsbloeiers zoals tulpen en narcissen moeten nu de grond in, en je kunt alvast zaden in huis halen voor je moestuin. Dan heb je iets om in de lente naar uit te kijken.

Snoeien

Zolang het niet vriest, is het vroege najaar een goede periode om te snoeien. Wanneer alle bladeren gevallen zijn, kan je beter zien welke takken weggesnoeid moeten worden. Sommige bomen zoals de berk, esdoorn en haagbeuk kan je net beter snoeien wanneer ze nog wel in blad staan. Verwijder ook een laatste keer het onkruid, zo komt het in het voorjaar minder snel op.

Denk aan de vogels

In de zomer helpen de vogels in de tuin door rupsen en andere insecten te vangen. Als het kouder wordt, vinden ze steeds minder makkelijk voedsel. Je kan vogeltjes de winter door helpen door vetbollen, vogelpindakaas en appels op te hangen. Zorg voor een schaal vers water als het vriest. Ook schoongemaakte nestkastjes vormen een goede schuilplaats tegen regen en kou.

Hou een herfstschoonmaak

Naarmate het buiten kouder wordt, verschuift het leven weer van buiten naar binnen. Voordat we vele maanden binnenshuis doorbrengen, is het prettig om het huis wat op te frissen. Ruim alle zomerspullen op, maak alle ruimtes grondig schoon en haal de kaarsen, dekentjes en kussens boven om het gezellig te maken binnen. De wintermaanden zijn ook een prima moment om al die klusjes uit te voeren die in de zomer zijn blijven liggen.

