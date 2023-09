Marrakech

Pas de dag na de aardbeving in Marokko wordt voor de mensen ter plaatse de omvang van de ramp duidelijk. “We dachten eerst dat er een aanslag was. Mensen gingen op de grond liggen en wendden zich tot Allah”, zegt Bilzenaar Piet Vandebroek, die in de buurt van Marrakech op vakantie is.