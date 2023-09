Man (57) gewelddadig om het leven gebracht in Deerlijk, echtgenote en twee kinderen opgepakt

In Deerlijk, West-Vlaanderen, is een 57-jarige man op gewelddadige wijze om het leven gebracht. Zijn echtgenote en twee meerderjarige kinderen, een zoon en een dochter, zijn opgepakt.

De feiten speelden zich gisterenavond laat af in de Sint-Pietersabdijstraat in Deerlijk. Vermoedelijk was er sprake van een uit de hand gelopen ruzie binnen het gezin. De echtgenote en twee kinderen van het slachtoffer werden van hun vrijheid beroofd en worden verhoord. Over de omstandigheden is voorlopig nog veel onduidelijkheid.

Het huis is momenteel verzegeld. Het labo, het parket en de wetsdokter waren vannacht ter plaatse om de plaats delict te onderzoeken. Vanmiddag volgt er nog een autopsie.

De buren vallen uit de lucht. Zij hebben gisterenavond niets gehoord en omschrijven het gezin als vriendelijke mensen die hen zelfs af en toe een groente uit hun moestuin schonken. Een andere buur zag wel al eens een politiecombi aan de deur staan.