VIDEO. “Blobloblo”: Enric Mas is danig onder de indruk van Cian Uijtdebroeks, maar heeft heel wat moeite met diens naam

Remco Evenepoel kon dus niet uitpakken in de koninginnenrit van de Vuelta naar de Tourmalet, maar Cian Uijtdebroeks deed het wel uitstekend. Onze jonge landgenoot van Bora-Hansgrohe kon heel lang bij de grote kanonnen blijven en finishte uiteindelijk als vijfde. Een prestatie die ook Enric Mas niet ontgaan was. De Spanjaard van Movistar wilde over Uijtdebroeks praten, maar had heel wat moeite met diens naam. Zelfs hulp van een journalist kon niet baten. Het leverde komische beelden op.