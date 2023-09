Nieuw geval van politiegeweld in VS: agent schiet man in auto neer, vrijgegeven beelden spreken versie politie tegen . — © Het Nieuwsblad

Dit is het moment dat een agent in de VS een man (27) neerschiet in zijn wagen. Eerst meldde de politie dat hij niet in zijn wagen zou neergeschoten zijn, maar deze beelden spreken dat nu tegen. De agent in kwestie werd geschorst en moet zich nu verantwoorden voor mogelijke doodslag.