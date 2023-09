Manchester United-ster Antony ontkent beschuldigingen huiselijk geweld, maar wenste ex-vriendin wel dood: ”Dat moet je in context zien”

Brazilië is al heel de week in de ban van voetballer Antony, al is het niet om positieve redenen. De stervoetballer van Manchester United wordt door zijn ex-vriendin Gabriela Cavllin beschuldigd van gewelddadig gedrag en doodsbedreigingen. Hij werd zelfs tijdelijk uit de Braziliaanse selectie gezet. Nu reageerde Antony zelf: “Ik heb haar op geen enkel moment aangeraakt.”

Eerder deze week werd Manchester United-aanvaller Antony uit de Braziliaanse selectie gezet naar aanleiding van beschuldigingen door zijn ex-vriendin van bedreigingen en geweld. In WhatsApp-berichten die maandag door de Braziliaanse pers zijn gepubliceerd, staan bedreigingen die Antony zou hebben geuit tegen zijn ex-vriendin. In een van de door lokale media geciteerde gesprekken beweert Antony’s ex-vriendin dat de aanvaller zich moet verontschuldigen voor het “schoppen en aanvallen”. Het antwoord is “sorry” in het volgende bericht.

Cavallin, die de zaak naar de politie van Sao Paulo heeft gebracht en ook een klacht heeft ingediend bij de politie van Manchester, is op een foto te zien met een hoofdwond. De vrouw beweert dat Antony haar meermaals aanviel, onder meer terwijl zij zwanger was. De politie van Greater Manchester verklaarde maandagavond dat een onderzoek aan de gang is om de omstandigheden rond de klacht uit te klaren.

Uit auto gooien

Omdat de situatie heel erg leeft in Brazilië en Antony erdoor zelfs (tijdelijk) niet meer voor de nationale ploeg mag uitkomen, heeft de aanvaller nu zijn kant van het verhaal gedaan. In een gesprek met het Braziliaanse Fofocalizando reageert Antony op de beschuldigingen die zijn ex-vriendin Cavallin uitte. “Ik heb haar op geen enkel moment aangeraakt”, aldus de aanvaller van Manchester United. Antony ontkent ook het verhaal dat hij haar een kopstoot gegeven zou hebben.

Antony wordt tijdelijk niet meer opgeroepen voor de Braziliaanse nationale ploeg. — © REUTERS

Ook ontkent Antony de doodsbedreiging die hij tegenover zijn ex-vriendin geuit zou hebben. De aanvaller van United zou volgens haar hebben gezegd dat hij haar op hoge snelheid uit zijn auto zou gaan gooien. “Dat heb ik op geen enkel moment gezegd”, aldus Antony. “Zij werd boos in de auto. Ze begon te vloeken. Ze duwde me, maar niet hard. Op dat moment hield ik haar niet eens vast, of zoiets. Ik heb haar nooit geduwd, ik heb nooit gedreigd haar uit de auto te gooien. Er zijn veel dingen die zij zegt die niet waar zijn.”

Meer een belediging

Maar niet alles wat Cavallin verklaarde wordt door de Braziliaanse voetballer ontkend. Zo bevestigt hij het bericht waarin hij z’n voormalige vriendin de dood toewenste. “Maar dat moet je in de context zien”, voegt Antony er snel aan toe. “Het was meer een belediging, zoals zij mij ook beledigde.”Antony beweert ook dat Cavallin WhatsApp-gesprekken heeft bewerkt om hem schuldig te laten lijken. “Ze heeft uitspraken bewerkt om in haar voordeel uit te laten draaien, ze heeft ook een aantal berichten van mij verwijderd. Ze heeft de berichten gemanipuleerd en daar heb ik bewijs van.”

Nu rest natuurlijk de vraag wat er met de hele zaak zal gebeuren. Bij de Braziliaanse nationale ploeg mag Antony dus voorlopig niet meedoen, maar wat bij Manchester United? Zowel in Brazilië als in Engeland lopen er nog onderzoeken naar de feiten. Antony zei in het interview in eigen land alvast ook nog dat hij niet bang is dat zijn contract in Engeland ontbonden zou worden. “Dat spookt niet eens door mijn hoofd.” De linkspoot ligt op Old Trafford nog tot medio 2027 vast, nadat hij vorig jaar voor bijna honderd miljoen euro overkwam van het Nederlandse Ajax.