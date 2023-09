Politie vindt meerdere lichamen onder keukenvloer van huurwoning: seriemoordenaar schokt Rwanda

Een 34-jarige man die vermoedelijk meer dan 10 mensen heeft vermoord, is gearresteerd in Rwanda. Onder zijn keuken werden meerdere lichamen van prostituees teruggevonden.

De politie ontdekte de misdaden nadat de man uit zijn huurwoning in Kicukiro, een buitenwijk van de hoofdstad Kigali, was gezet. De man had al maandenlang geen huur meer betaald, maar weigerde te vertrekken, wat de eigenaar ertoe bracht om de politie erbij te halen.

Een politieagent vertelde aan de Rwandese krant The New Times dat de man zich verzette toen ze hem vroegen het huis te verlaten. “Hij verontschuldigde zich en huilde overdreven, wat onze argwaan wekte”, aldus de agent. De 34-jarige man werd daarop meegenomen naar het politiebureau, waar hij plotseling bekende verschillende mensen te hebben vermoord.

Prostituees als slachtoffer

Een onbekend aantal lichamen werden ondertussen ontdekt onder de keuken van het huurhuis. Zo bevestigde een woordvoerder van de politie. Het gaat over zowel mannen als vrouwen. “Hij lokte zijn slachtoffers, meestal prostituees, naar zijn huis waar hij hen eerst beroofde van hun telefoons en bezittingen. Daarna wurgde hij ze en begroef ze in een gat in de keuken”, aldus de woordvoerder.

De man zou in juli al eens eerder zijn gearresteerd wegens roof en verkrachting, maar door een gebrek aan bewijs moest de politie hem toen toch vrijlaten.

De ontdekkingen hebben heel het land geschokt. Moord is relatief ongewoon in Rwanda.