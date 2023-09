VIDEO. Jumbo-Visma deelt beelden uit volgwagen en speech van Vingegaard na triomf in Vuelta: “Het is echt ongelofelijk, een 1-2-3: dit heb ik nog nooit gezien”

Jumbo-Visma heeft stevig uitgepakt in de koninginnenrit naar de Tourmalet. Met Vingegaard als ritwinnaar, leider Kuss als tweede en Primoz Roglic palmde de Nederlandse formatie vrijdag het volledige podium van de rit in. En ook in het algemeen klassement staat het Jumbo-trio nu volledig bovenaan. Daags na hun triomf geeft de ploeg de beelden vrij vanuit de ploegwagen, waar de vreugde uiteraard enorm was.

In een eerste filmpje vanuit de ploegleidersauto zien we Grischa Niermann en Marc Reef, die met hun vreugde geen weg konden. Niermann schreeuwde het eerst uit om vervolgens het woord te nemen. “Ongelofelijk, deze prestatie, jongens. Het is echt ongelofelijk, een 1-2-3.”, herhaalde de ploegleider nog eens wat zijn jongens net uitgespookt hadden. “We hebben de hele dag op kop gereden, wat een prestatie van de ploeg. Ik heb denk ik nog nooit zoiets gezien”, aldus de Duitser, die de tactische lijnen binnen de ploeg uitzet.

De ploeg deelde ook nog beelden van later gisterenavond, toen Jumbo-Visma in het ploeghotel de zege vierde. Daar nam ritwinnaar Jonas Vingegaard meteen het woord. “Dit is een speciale dag, voor ons allemaal”, aldus de Deen die eerder de Tour de France won. “Vooral voor mij, omdat het de verjaardag van mijn dochter is. Ik ben er heel blij mee dat ik heb kunnen winnen, na al ons teamwork. Hoe we er nu voor staan in het klassement, is echt ongelofelijk. Laten we het zo houden tot in Madrid, maar nu moet ik jullie allemaal erg bedanken.”