Hoe een kleine haai met vlijmscherpe tandjes tot een dramatische redding leidde en een recordpoging in het water deed vallen

De zeilers, twee Russen en een Fransman, werden maandag voor het eerst aangevallen ter hoogte van de kust van Cairns. Een groep koekjessnijders beet in het linkercompartiment van hun catamaran (een vaartuig met twee drijvende, parallelle delen), waardoor de boot zwaar beschadigd geraakte. De avonturiers zagen een deel van hun boot “volledig onder water” lopen en konden niets anders doen dan wachten op hulp.

Een dag later vielen de koekjessnijders evenwel opnieuw aan, dit keer werd het rechtse compartiment stukgebeten. Terwijl de boot gedeeltelijk begon te zinken, werd in de nacht van dinsdag op woensdag hun noodoproep toch gehoord door een nabijgelegen schip. De drie zeilers konden worden gered door een vrachtschip, hun eigen catamaran werd achtergelaten in de Koraalzee. De drie zeilers zagen zo hun recordpoging gestaakt. Ze hoopten als eersten ooit de wereld rond te varen op een opblaasboot.

De bemanning kon uiteindelijk gered worden door een groot vrachtschip. — © AP

Lichtgevende parasiet

Hoewel koekjessnijders een schattige naam hebben en meestal maar 15 à 20 centimeter lang zijn, kunnen ze erg gemeen uit de hoek komen. Hun gedrag is heel apart voor haaien. Met hun vlijmscherpe tandjes bijten ze zich vast in een grote prooi zoals een dolfijn of een walvis - levend of dood - terwijl ze er stukjes vlees ter grootte van een koekje afknabbelen. Technisch gezien zijn het dan ook parasieten. Bovendien zijn ze bioluminescent, ze geven dus licht in het donker.

Interessante dieren, maar je komt ze dus liever niet tegen. Er zijn geen incidenten bekend waarbij koekjessnijders mensen hebben gedood, maar ze durven wel aan te vallen. Hun zicht is namelijk behoorlijk slecht, waardoor ze zich storten op vrijwel alles dat ze tegenkomen en een zekere omvang heeft. Ziedaar de vermoedelijke verklaring waarom de koekjessnijders een zeilboot aanvielen. Ze zagen de catamaran waarschijnlijk als een grote vis.