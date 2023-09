“De koning van Spanje van vorig jaar was deze keer niet eens uitgenodigd voor de koninginnenrit”: buitenlandse media onzeker na inzinking Evenepoel

Niet enkel in ons land was de verbazing groot toen Remco Evenepoel vrijdag al op 90 km van de meet zijn medefavorieten moest laten gaan en definitief een streep mocht maken over zijn Vuelta. Ook in de buitenlandse media waren ze met verstomming geslagen nadat de titelverdediger op bijna een halfuur van zijn concurrenten binnenkwam. “Hij kwam aan, toen leider Kuss al aan het feesten was op het podium.”

AS: “Deze ineenstorting dwingt ons na te denken over het Belgische fenomeen”

“Evenepoel barstte in elkaar tijdens de eerste grote uitdaging van de Vuelta a España 2023”, klonk het bij het Spaanse AD. “Hij maakte niet eens kans op de Tourmalet, de finish van de koninginnenrit van de editie van dit jaar. De koning heeft afscheid genomen van zijn kroon. De nummer 1 van vorig jaar nam al veel eerder afscheid van zijn titel, op de Aubisque, 90 kilometer van de finish. Deze ineenstorting dwingt ons na te denken over het Belgische fenomeen. Is Remco echt een renner voor grote rondes? Je zou kunnen zeggen dat hij vorig jaar La Vuelta won, maar het is niet minder waar dat die Vuelta veel minder veeleisend was dan de huidige, meer geschikt voor hem. Het tweede deel van de vraag is of hij ooit in staat zal zijn om mee te doen in de Tour. Symbolisch gezien vergroot het opgeven op de Aubisque, op dezelfde Pyreneeënwegen die de Tour de France groots maken, die onzekerheid. ”

Gazzetta dello Sport: “Hij zal moeten uitzoeken hoe hij moet omgaan met de grote rondes”

In Italië zagen ze hoe Evenepoel in hetzelfde jaar na de Giro, nu ook de Vuelta verliest. “Terwijl Jonas (Vingegaard, red.) geniet en Jumbo-Visma proost, dan stoot de dag in het land van Frankrijk Remco Evenepoel definitief af. Hij die groot had ingezet op de Vuelta nadat hij zich had teruggetrokken uit de Giro voor Covid. De Vlaamse renner kwam aan op 27’05”, omringd door zijn domestiques Cattaneo, Hirt en Knox, terwijl Kuss al feest aan het vieren was op het podium. Nu zal hij moeten uitzoeken hoe hij om moet gaan met de grote rondes: dit jaar faalde hij in zowel de Giro d’Italia als de Vuelta, die hij vorig jaar won, terwijl hij in eendagskoersen Luik-Bastenaken-Luik wel de zege pakte en de regenboogtrui binnenhaalde in de tijdrit”, klonk het bij de roze krant.

MARCA: “Hij beleefde één van de donkerste dagen uit zijn nog jonge carrière”

“Het was niet de dag van Remco Evenepoel”, was de simpele verklaring van het Spaanse MARCA. “De Belgische ster was naar de Vuelta gekomen om zijn titel van vorig jaar te verdedigen, maar dat is mislukt. Hij beleefde één van de donkerste dagen van zijn nog jonge carrière. Remco werd gekruisigd op de Aubisque. In de tijdrit kon hij al minder tijd pakken op zijn concurrenten dan verwacht en op weg naar de Tourmalet ontplofte hij helemaal. Het werd een echte beproeving en Evenepoel kon bergop zelfs Filippo Ganna niet volgen. Wat er precies aan de hand was, is niet duidelijk. Wat wél duidelijk is, is dat de uittredende winnaar dit jaar de Vuelta niet zal winnen.”

L’Equipe: “De koning van Spanje vorig jaar, was niet eens uitgenodigd voor de koninginnenrit”

Ook onze zuiderburen wisten niet wat er gisteren gebeurde met Remco Evenepoel. “De Belg Remco Evenepoel (23) is vrijdag bij de start van de koninginnenrit uit de Vuelta gedonderd en verloor daarbij 27 minuten. Het was de eerste klap in zijn jonge carrière die zijn team niet kan verklaren”, aldus L’Equipe. “Omdat hij zijn mislukking al vroeg had ingezien, en omdat hij niet beter kon, eindigde Remco Evenepoel zijn dag alsof het een gewoon trainingsuitstapje was geweest. Zijn fiets veilig naast de auto, zijn computer voorzichtig losgehaakt, voordat hij rustig op weg ging naar de ploegbus aan de voet van de Tourmalet. Niet helemaal het tafereel dat hij zich had voorgesteld op de vooravond van een enorme tegenslag zoals die van die middag. De grootste klap in zijn gezicht ooit, in een grote ronde in ieder geval. De koning van Spanje vorig jaar was dit jaar niet eens uitgenodigd voor de koninginnenrit.”

El Pais: “De zon van Béarn kleedde Remco uit, de winnaar van de laatste Vuelta, gekookt boven een levend vuur”

“Een elegie, een droevig lied voor Remco Evenepoel, die op de Aubisque al, zo snel, moest lijden. Op de eerste ‘hors catégorie’ van deze Vuelta.” De Spaanse krant beschreef de lijdensweg van onze landgenoot, ware het een gedicht. “De zon van Béarn kleedde Remco uit, de winnaar van de laatste Vuelta, gekookt boven een levend vuur. Ze proberen elkaar te troosten, de gedesillusioneerde Belgische journalisten. Het is de grote ongelovige pelgrimstocht: met donkere ogen observeren ze de donkere stoet van Soudal-Quick-Step. Met vijf vrienden die de witte trui Remco troosten, bleek als zijn gezicht, kruipend over het ruwe asfalt van Spandelles.”