Auto knalt achterop botsabsorbeerder op E314

Hasselt/Diepenbeek

Een automobilist raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag, even na middernacht, gewond bij een ongeval op de E314. De chauffeur reed richting Luik toen het tussen Hasselt-Oost en Diepenbeek misging. De bestuurder knalde met zijn auto achterop een botsabsorbeerder. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer over naar het ziekenhuis. Hoe ernstig de verwondingen zijn is niet bekend. Het autowrak moest getakeld worden.