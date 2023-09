US OPEN. Titelverdediger Carlos Alcaraz gaat onderuit tegen Daniil Medvedev, die het in de finale mag opnemen tegen Novak Djokovic

Novak Djokovic (ATP 2) heeft vrijdag voor de tiende keer in zijn carrière de finale van de US Open bereikt. De 36-jarige Serviër klopte in zijn halve finale de Amerikaanse toernooirevelatie Ben Shelton (ATP 47) in drie sets. Hij wordt in de finale vergezeld door de Rus Daniil Medvedev (ATP 3). Hij versloeg in zijn halve finale de Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz (ATP 1) in vier sets.

Novak Djokovic (ATP 2) heeft vrijdag voor de tiende keer in zijn carrière de finale van de US Open bereikt. De 36-jarige Serviër klopte in zijn halve finale de Amerikaanse toernooirevelatie Ben Shelton (ATP 47) in drie sets (6-3, 6-2 en 7-6 (7/4)). De partij duurde twee uur en 42 minuten.

Na afloop was er wat te doen rond de viering van Djokovic. Hij kopieerde het zegegebaar van zijn tegenstander Shelton, wat door velen online als ‘toxisch’ gezien werd. De Amerikaan relativeerde echter. “Als je de wedstrijd wint, verdien je het om te doen wat je wilt. Als kind heb ik altijd geleerd dat imitatie de meest oprechte vorm van vleierij is”, klonk het achteraf bij Shelton.

Voor Djokovic wordt het zondag zijn tiende finale in New York. Hij mikt op een vierde eindzege. Vorig jaar ontbrak de Serviër op Flushing Meadows, nadat hij weigerde zich te vaccineren tegen COVID-19.

Djokovic neemt na de US Open al zeker opnieuw de eerste plaats op de ATP-ranking over van Carlos Alcaraz en verloor nog maar twee sets onderweg naar de finale, beiden in een moeilijke derde ronde tegen zijn landgenoot Laslo Djere (ATP 38).

Heruitgave van 2021

Djokovic neemt het in de finale op tegen Daniil Medvedev. De 27-jarige Rus versloeg in zijn halve finale de Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz (ATP 1) in vier sets (7-6, 6-1, 3-6 en 6-3). Bij het winnen van het matchpunt klonk er boegeroep vanuit de tribunes, maar de Rus trok er zich niets van aan en vierde zijn plek in de finale.

Medvedev won twee jaar geleden al de US Open, dat is zijn enige grandslamzege op zijn palmares tot dusver. Toen won hij de finale van… Novak Djokovic. Op de Australian Open was hij twee keer (2021 en 2022) verliezend finalist.