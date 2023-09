Hoe Arnaud De Lie stapje per stapje vol vertrouwen toewerkte naar indrukwekkende sprintzege: “Kijk nu, de dikke heeft Québec gewonnen”

De eerste koers van Arnaud De Lie buiten Europa leverde het Belgische supertalent van Lotto Dstny meteen zijn eerste grote WorldTour-overwinning op. Met een indrukwekkende machtssprint overvleugelde de nog steeds amper 21-jarige Ardenees een topdeelnemersveld in de GP van Québec. Dat De Lie scoort in Canada is geen toeval, maar het gevolg van een plan om stapsgewijs te groeien.