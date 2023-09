Van Kerkhoven helpt Genk Ladies met twee goals aan ruime zege in Woluwe

Met een eerste basisplek voor een sterke Thirsa De Meester pakten de Ladies 6 op 9. In het slot van de eerste helft stoomde linksachter Van Belle door richting achterlijn, vanwaar ze de bal in doel duwde. Van Kerkhoven verdubbelde met een hoge kopbal en trapte een strafschop binnen. Het orgelpunt was voor Vanzeir: 0-4.

“Ik ben blij met mijn eerste competitiegoals voor Genk, al geef ik net zo graag een assist”, genoot Van Kerkhoven. “Mijn goals? Een rebound met het hoofd en een vreemde penalty, die ik opnieuw moest nemen omdat de rode Charlier nog rond de grasmat hing. Hopelijk ben ik nu vertrokken. Deze teamprestatie is sowieso welkom één week voor de match tegen mijn sterke ex-club OHL. Maar deze vrijdagavond is er om nog volop te genieten.”