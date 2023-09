Negende plaats én Belgisch record voor beresterke Nina Sterckx op WK gewichtheffen

Nina Sterckx is vrijdag op de negende plaats geëindigd in de categorie tot 59 kg op het WK gewichtheffen in de Saudische hoofdstad Riyad. De 21-jarige Oost-Vlaamse haalde 99 kg in het trekken (snatch) en 121 kg in het stoten (clean & jerk). Ze eindigde zo met een totaal van 220 kg, een verbetering van haar Belgisch record met zeven kilogram.

Het goud was voor de Chinese Shifang Luo met 243 kg (107+136). Ze kreeg op het podium het gezelschap van de Oekraïense Kamila Konotop met 236 kg (106+130) en haar landgenote Xinyi Pei met 232 kg (102+130).

Sterckx kwam op de Olympische Spelen in Tokio nog uit in de klasse tot 49 kg, voor de Spelen in Parijs probeert ze zich te plaatsen in de categorie tot 59 kg.

In april veroverde ze in de Armeense hoofdstad Jerevan nog een zilveren plak op het EK gewichtheffen in de categorie tot 59 kg. Toen kwam ze tot een totaal van 209 kg. Eind vorig jaar werd ze zesde op het WK in de klasse tot 49 kg.