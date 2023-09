Jakob Ingebrigtsen zorgt voor 18de wereldrecord op Memorial: “Ik wil alle records aanvallen, tot de marathon toe”

Zijn priemende vingertje – ik ben nummer 1 - voor de start had het al aangegeven : Jakob Ingebrigtsen mangelt het niet aan zelfvertrouwen. De 22-jarige Noor haalde een 24 jaar oud wereldrecord onderuit door de 2km af te leggen in 4:43.13. De Memorial begroette met enthousiasme zijn 18de wereldrecord.

Met die chrono overtroefde Ingebrigtsen de 4:44.79 van de Marokkaan Hicham El Guerrouj, een van de grote legendes van de halve fond. El Guerrouj had die piek gevestigd in Berlijn 1999.

Ingebrigtsen had in juni jongstleden in Parijs al het wereldrecord op de twee mijl scherper gesteld. Toen dook hij bijna vijf seconden onder het oude wereldrecord van Daniel Komen, een prestatie die aangaf dat zijn Brusselse ambities niet op dagdromen berustten. “Alhoewel mijn voorbereiding door een virus niet optimaal was, wist ik dat dit record binnen mijn mogelijkheden lag. Door die ziekte heb ik me na het WK vooral gefocust op recuperatie, zonder al te zwaar te trainen. De impact op mijn lichaam was toch dieper dan anders.”

Ingebrigtsen. — © BELGA

Dat de twee kilometer niet tot het klassieke atletiekrepertoire hoort, maakte niet veel uit voor de 37.000 toeschouwers op de Heizel. Ingebrigtsen moest na het afhaken van de hazen nog twee rondes op zijn eentje volmaken, maar slaagde met verve in zijn opzet. “De hazen leverden goed werk en ook de wavelights hielpen me om mijn tempo te onderhouden. Ik bevind me in een positie waarop ik meetings kan vragen om speciaal voor mij een race zoals deze 2 kilometer op het programma te zetten. En Brussel zorgde daarbij voor uitstekende omstandigheden, onder meer met die nieuwe piste.”

Paul Tergat

Zo schrijft de Memorial zijn 18de wereldrecord in. De overgrote meerderheid daarvan kwam tot stand op de langere afstanden. Brussel is al vaker vruchtbare grond gebleken voor talentrijke dravers. Ingebrigtsen is de jongste naam in een lijstje met onder meer Emil Zatopek, Miel Puttemans, Gaston Roelants, Kenenisa Bekele, Saif Saaeed Shaheen, Daniël Komen en Paul Tergat.

En de Noor mikt voluit op een plaats tussen al deze giganten. “Ik focus me de volgende jaren vooral op de wereldrecords van de 1.500 meter en de vijf kilometer, maar na verloop van tijd schuif ik op naar de langere afstanden. Eigenlijk wil ik alle records aanvallen, tot de marathon toe. Ik zeg niet dat het me gaat lukken, maar ik ga het zeker proberen.”