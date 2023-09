Miss Cindy Envy wint ‘Make up your mind’ op VTM: ontdek hier welke politicus achter de dragqueen schuilgaat

Cindy Envy

De verrassing van de avond – en meteen de winnaar van de hele show – was cd&v-voorzitter Sammy Mahdi. Al gaf de naam ‘Cindy Envy’ wel wat weg – je moet ’m eens een paar keer achter elkaar luidop zeggen. Ook de knaloranje jurk (de kleur van de christendemocraten) met leiband (een verwijzing naar Mahdi’s viervoeter Pamuk) konden tellen als hints. Naar de betekenis van de blauwe tong was het wel even zoeken, maar ook die bleek een ode aan zijn hond Pamuk. “Dat was een extra ingeving van het laatste moment, waar het team plots mee afkwam. Ik vond dat geniaal” zegt Mahdi.

“Het was een heel zotte ervaring om hieraan mee te doen, en dat ik heb gewonnen, vind ik al helemaal straf! Ik heb wel even moeten nadenken of ik zou meedoen. Maar er zijn de toestanden in Amerika, waar shows als deze worden verboden in bepaalde staten, er is de situatie in Oost-Europa, waar de vrije meningsuiting onder druk staat. De Italiaanse versie van deze show mocht zelfs niet uitgezonden worden. Dat heeft er allemaal voor gezorgd dat ik besliste om wél mee te doen. Dit programma had zowel een entertainende functie als een maatschappelijke boodschap en dat maakt het zo waardevol. Ikzelf én mijn partij staan voor de vrijheid om te zijn wie je wil zijn. Dat is heel belangrijk.”

Voor negatieve reacties uit extreemrechtse hoek is Mahdi niet bang. “Die zouden alleen maar aantonen waarom shows als deze belangrijk zijn. En waarom mensen als ik hieraan mee zouden moeten doen. Het maakt het statement alleen maar groter”, zegt hij.

“Een vervolg ga ik aan dit optreden niet meteen geven”, stelt Mahdi gerust. “Je zal me dus ook niet door de Wetstraat zien lopen op hakken. Dat zou trouwens heel gek zijn, ik ben al groot en dan steek ik overal nog harder bovenuit. Die hakken zijn wel een 20 centimeter hoog, hè! We mochten ze wel mee naar huis nemen. Daar ben ik als aandenken erg blij mee.”

Edina Woodward

Een zichtbaar teleurgestelde eerste afvaller vonden we in Francesco Planckaert, die na een catwalk eervol moest afzwaaien. De groene outfit van Edina Woodward, geïnspireerd door de groene omgeving waarin hij woont en mét fietswiel op de rug, was dus maar even te bewonderen – al kreeg hij nog de kans om te lipsyncen. “Wat een belevenis was dit zeg?! De eerste keer dat ik in de spiegel keek, herkende ik mezelf niet! Tot ik mijn eigen stem hoorde, natuurlijk”, lacht hij enthousiast. “Ik kreeg telefonisch de vraag toen mijn gezin rond me zat. Die waren meteen dolenthousiast. Voor hen doe ik het trouwens. Ik zou me niet willen of kunnen inbeelden dat zij niet konden zijn wie ze willen zijn.”

Het moeilijkste volgens hem? “Naar het toilet gaan met die nagels! Ik had toevallig wel geluk. De nagel van mijn wijsvinger was ergens al afgevallen, dus ik kon mijn grote boodschap nog doen! Nee, comfortabel was het allemaal niet, zeker niet met zo’n korset. ”

“O ja, en de baard? Die wilde ik na acht jaar sowieso weleens afscheren. Maar hij heeft de uitzending nog in een zakje ‘beleefd’. Daarna hebben we hem in de tuin gelegd. Mijn vrouw heeft ergens gelezen dat de vogels daarmee een nest bouwen.”

Mayday Touchée

Dat ook serieuze mensen zich op een podium kunnen laten gaan, bewees VTM-nieuwsanker Freek Braeckman, die in de huid van de compleet blauwe Mayday Touchée kroop – letterlijk, want er werd serieus wat vloerwerk geleverd. “Mensen hebben bij nieuwsankers steeds het gevoel dat ze die door en door kennen, maar dat is natuurlijk niet zo. Met mijn deelname toon ik dat er ook andere aspecten zijn aan ons als mens – al is dit nu ook wel een aspect dat ik voor het eerst aanraak”, lacht Braeckman.

“Mijn kinderen en vrouw zaten in het publiek, en dat was voor mij wel een vereiste. Mijn dochter noemde me na de opname badass. En dat wás ik ook! Ik vond dit heel cool om te doen, en ik heb hierdoor ook echt tonnen respect gekregen voor dragperformers. Wat een vrolijke kunstvorm, zeg. Ik heb op geen moment gedacht: ‘Wat gaan de mensen hiervan zeggen?” Mensen moeten niet zo inzitten met wat anderen over hen denken. You do you. Ik denk dat de boodschap is: wees wie je bent, laat kritiek van links, rechts, boven of onder je niet raken. En lach gerust met mensen, maar niet op een manier die anderen kwetst.”

Madonna Starling

Een gouden look voor iemand met best wat gouden platen, soms ligt de link niet al te ver. Die jurk paste dus perfect bij schlagerzanger Christoff. Een foto van hem in zijn draglook werd als een van de eerste gepubliceerd. “En toch herkende niemand me”, zegt hij. “Mijn mama vond het al zo jammer dat ze mij niet hadden gevraagd. Volgens haar was dit een perfecte show voor mij.”

“Toch heb ik even getwijfeld om mee te doen aan het programma. Ik werd namelijk helemaal teruggekatapulteerd naar mijn jeugd, waarin ik zwaar werd gepest om wie ik was – of zou kunnen zijn. Ik heb me toen helemaal weggestopt, erg gelet op hoe ik wandelde, lachte, hoe ik keek en reageerde. Om de geruchten rond mijn geaardheid in de kiem te smoren. Op dit podium moest ik het tegenovergestelde doen: alles even toelaten en me helemaal laten gaan. Dat was pittig. Maar ik wil aan iedereen tonen dat je jezelf geen pasvorm mag laten opleggen of je door niemand mag laten belemmeren, zoals ik jarenlang deed.”

Doris Daybreak

De BV die velen vast het snelst herkenden, was Maarten Vancoillie die onder het rode kleed van Doris Daybreak tevoorschijn kwam. “Ik deed mee omdat ik fier ben dat ik in een land leef waarin programma’s als deze gemaakt kunnen worden”, zegt de radiopresentator van Qmusic. “Iedereen staat hier met een duidelijke boodschap: laat mensen zijn wie ze zijn. In die boodschap vind ik mezelf helemaal. Ik doe in mijn job trouwens wel vaker zulke gekke dingen, ik ben in het verleden al eens in de huid van Beyoncé gekropen – toen ook al met hoge hakken. Voor mij was dit dus niet zo gek, maar om hier als politicus te staan, dat vind ik echt heel sterk. Chapeau! In die groepen worden dit soort dingen minder snel aanvaardt.”

