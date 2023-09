Eind deze maand is de wereldtop van het turnen in ons land voor het WK in Antwerpen. Wij Belgen kijken vooral uit naar Nina Derwael, maar internationaal zijn alle ogen gericht op Simone Biles. De beste gymnaste aller tijden is terug. Terug aan de top en terug in het Sportpaleis, de plaats waar ze in 2013 doorbrak.