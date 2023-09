Arnaud De Lie pakt eerste WorldTour-zege na monsterlijke spurt in GP Québec: “Ik keek als kind al naar deze koers op televisie”

Arnaud De Lie heeft vrijdag in Canada op knappe wijze de GP Québec op zijn naam geschreven. Onze 21-jarige landgenoot van Lotto Dstny haalde het in een monsterlijke spurt voor de Nieuw-Zeelander Corbin Strong en de Australiër Michael Matthews. Voor De Lie is het zijn eerste zege ooit op WorldTour-niveau.

De Lie moest van erg ver komen in de laatste rechte lijn, maar remonteerde nog al zijn concurrenten. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Corbin Strong (Israel-Premier Tech) en de Australiër Michael Matthews (Team Jayco AlUla), de winnaar van 2018 en 2019.

Het is voor tweedejaarsprof De Lie zijn zeventiende profzege, zijn eerste in de WorldTour. Dit seizoen zit hij voorlopig aan acht overwinningen.

© Getty Images

De Lie volgt op de erelijst in Canada de Fransman Benoît Cosnefroy op. In 2020 en 2021 ging de wedstrijd niet door wegens de coronapandemie. Met Philippe Gilbert (2011) staat er nog een Belg op de erelijst.

Zondag rijden de renners in Canada ook de GP Montréal.

© Getty Images

“Ik had de vorige edities van de GP de Québec nog eens herbekeken”, vertelde De Lie na afloop. “En ik had gemerkt dat Michael Matthews bij zijn zeges in 2018 en 2018 altijd vrij laat aanging. Op het einde zat ik best wel ver, maar ik had nog twee ploegmakkers die me naar voor brachten. Zij hebben van ver de forcing gevoerd, maar ik kon snelheid maken in hun wiel. Corbin Strong is altijd héél sterk op zo’n aankomsten als hier, maar ik had genoeg power in de benen om hem nog te remonteren. De ploeg deed vandaag alles perfect.”

“Ik had nog geen WorldTour-overwinning op mijn palmares, nu haal ik mijn eerste grote zege in Quebec. Ik keek deze koers al als kind op tv. Sinds de eerste editie in 2010 heb ik ze allemaal gezien. Dat ik deze koers nu op mijn palmares kan zetten is enorm. Of ik dit ook in Montréal kan? Dat zal wat zwaar zijn. Ik denk dat we met Maxim Van Gils een betere kaart hebben om te spelen. Maar je weet nooit, ik ben in een héél goede conditie.”