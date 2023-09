Aanvoerder Romelu Lukaku in de basis, ex-Genkie Koen Casteels in doel. Meer gaf Domenico Tedesco niet prijs voor de EK-kwalificatiewedstrijd van zaterdagnamiddag in een broeierig Azerbeidzjan. Of toch nog dit: “Ik ben nerveuzer dan anders.” Hoe komt dat?