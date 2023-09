Man (38) op speedpedelec overleden na aanrijding met fietsend kindje in Berchem. — © rr

Op het Ringfietspad in Berchem is vrijdagavond een 38-jarige man uit Schilde om het leven gekomen. Na een aanrijding met een fietsend kindje kwam hij ten val tegen een lantaarnpaal. Het kindje raakte lichtgewond.

Het ongeval gebeurde vrijdagavond op het Ringfietspad ter hoogte van de speeltuin op de Rodekruislaan in Berchem. Een 38-jarige man uit Schilde reed met zijn speedpedelec op het fietspad in zuidelijke richting. Ter hoogte van de speeltuin kruiste hij een fietsend kindje, bij het kruisen kwam de man ten val. Hij botste daarbij tegen een verlichtingspaal. Enkele voorbijgangers, onder wie ook dokters, probeerden de man nog te reanimeren maar die hulp kon niet meer baten. “Het slachtoffer is ter plaatse overleden”, zegt Willem Migom, woordvoerder van de politiezone Antwerpen.

De plaats van het ongeval werd afgeschermd met een tent, de politie is nog volop vaststellingen aan het doen.