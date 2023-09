US OPEN. Joe Salisbury en Rajeev Ram pakken voor de derde keer op rij de titel in het dubbelspel

De Brit Joe Salisbury en de Amerikaan Rajeev Ram hebben vrijdagavond op de US Open voor de derde keer op rij de finale van het dubbelspel gewonnen. Geen enkel duo deed hen dit ooit voor. De titelverdedigers wonnen in drie sets (6-2, 3-6, 4-6) van het Australisch-Indische duo Matthew Ebden en Rohan Bopanna, die met zijn 43 lentes de oudste Grand Slam-finalist ooit was sinds het begin van het open tijdperk (1968).

Salisbury-Ram is het eerste duo ooit dat er in slaagt om de dubbelspelfinale van het toernooi drie keer op rij te winnen. Voor de 39-jarige Ram is het al zijn 28e titel in het dubbelspel. Zijn partner Salisbury telt 14 titels.

Het duo kende tot nu toe een moeilijk seizoen met, naast de US Open, slechts 1 eindzege: het ATP-toernooi van Lyon.