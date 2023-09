Niemand minder dan cd&v-voorzitter Sammy Mahdi haalde als dragqueen op naaldhakken van 20 centimeter de overwinning binnen in het VTM-programma ‘Make up your mind’.

Vilvoorde

