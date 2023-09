Hasselt/Nice

Amateurwielrenners die te diep in het rood gaan, lopen tijdelijke hartschade op. Dat is het verrassende resultaat uit een onderzoek van Jessa en de UHasselt. “Deze studie geeft bijkomende argumenten dat je niet intensief moet gaan sporten bij infecties of griepsymptomen”, zegt onderzoeker Olivier Ghekiere.