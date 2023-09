Remco Evenepoel reageert toch nog na complete offday in Vuelta: “Mijn tank was gewoon leeg”

Remco Evenepoel wilde eerst niets zeggen, maar heeft later op de avond toch (kort) gereageerd op zijn offday in de Vuelta. De 23-jarige Belgische kampioen zegt dat hij alles gegeven heeft en dat hij nergens spijt van heeft.

“Het was een van die dagen waarop mijn tank gewoon leeg was”, gaf Evenepoel via de website van Soudal Quick-Step de verklaring voor zijn mindere dag. “We hebben alles gegeven en ik heb van niks spijt. Ik wil mijn ploegmaats, die de hele dag bij mij bleven en alles voor me deden, bedanken. We gaan nu overleggen en bekijken hoe we het verder gaan aanpakken in de rest van de Vuelta.”

Evenepoel kwam vrijdag tijdens de loodzware etappe met aankomst op de iconische Col du Tourmalet al vroeg in de problemen. Op zo’n 90 kilometer van de finish moest hij het peloton al laten rijden. Zijn ploegmaats bleven de hele etappe bij hem om mentale ondersteuning te bieden. Uiteindelijk verloor Evenepoel 27 minuten waardoor hij in het klassement van de derde naar de negentiende plaats zakte.