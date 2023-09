Azerbeidzjan is geen blinde vlek voor voetballend België: ex-Rode Duivel Emile Mpenza vluchtte er ooit uit weg

Niet veel Belgen speelden in de competitie in Azerbeidzjan. En al zeker geen ex-Rode Duivels. We hebben er wel eentje gevonden: Emile Mpenza, 57 interlands en 45 jaar intussen. Hij speelde anderhalf jaar bij Neftchi Baku. In zijn tijd daar riep de gewezen aanvaller uit dat zijn club zou meedoen in de top van de Belgische competitie. Hij moet er nu om lachen.

“Hm, dat was wel een beetje overdreven”, zegt Mpenza nu verontschuldigend. “Het is meer het niveau van Knokke... De spelers uit Azerbeidzjan zelf waren niet goed. Nog altijd niet eigenlijk. Maar dat betekent niet dat Duivels makkelijk zullen winnen.”

Mpenza kwam bij Neftchi Baku terecht omdat het in de zomer van 2010 de enige club was die hem wilde binnenhalen. “Ik werd betaald in petrodollars en had 24 uur op 24 een chauffeur tot mijn beschikking”, herinnert Mpenza zich. “Ik zag er ook het mooiste strand dat ik ooit zag. Maar daar hield het op. De wegen waren slecht en velden lagen er overal barslecht bij. Het was er soms meer dan 40 graden, bloedheet.”

530.000 euro schadevergoeding

Hij werd er de enige keer in zijn carrière landskampioen maar was een half jaar na die titel alweer weg. Onder een nieuwe trainer speelde hij niet meer en tijdens de winterstage pakte hij zijn boeltje en stapte op.

“Neftchi vroeg nog 530.000 euro schadevergoeding en ik eiste op mijn beurt 700.000 euro van de club. De FIFA gaf me gelijk. Ik kreeg een beetje minder maar het was toch nog mooi”, besluit Mpenza. Neftchi Baku was zijn laatste club. Hij stopte op 32-jarige leeftijd.