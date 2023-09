Genkenaar Paolo Guarragi verdween acht jaar geleden, in juli 2015, uit een woonzorgcentrum in Waterschei. — © RR

Genk

Genkenaar Paolo Guarragi, die in 2015 verdween uit een woonzorgcentrum in Waterschei, is acht jaar later nog altijd spoorloos. Zijn familie heeft bij de rechtbank van Hasselt een verzoek ingediend om Paolo ‘afwezig te verklaren’. Hiermee zou de verdwijningszaak juridisch afgesloten kunnen worden.