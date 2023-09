Jongen (11) zit al bijna drie jaar thuis omdat er voor hem geen plek is op school: “Elke ochtend hebben we een huilend kind”

Al bijna 3 jaar zit een jongen van 11 uit Hoboken thuis, omdat er geen plek is voor hem op school. Zaid heeft een verstandelijke beperking, en heeft een plek nodig in het buitengewoon onderwijs. Zijn mama is de wanhoop nabij. Zij bleef thuis om voor Zaid te zorgen, maar begint maandag opnieuw te werken. Maar wat ze nu moet doen, nu er nog altijd geen school is waar haar zoon terecht kan, weet ze niet.

“Hij wil echt heel graag naar school. Elke dag, elke ochtend, hebben wij een huilend kind thuis dat naar school wil gaan”, zegt mama Naoual op ATV. “Dan neem ik hem mee naar school om de kinderen weg te brengen, maar dat is het dan ook. Hij wil daar dan blijven, maar hij begrijpt het niet, dat het niet kan.”

Het verhaal van Naoual en Zaid is geen alleenstaand geval. Dat bevestigen ze bij het LOP, het Lokaal Overlegplatform voor het basisonderwijs in Antwerpen. “Dat is heel frustrerend, omdat we in Antwerpen in kaart brengen om hoeveel kinderen het gaat. En dat we ook merken dat sommige kinderen bijvoorbeeld vorig jaar 35 gezinnen waren voor de derde keer aangemeld, dus voor de derde keer kregen die ouders geen plaats in Antwerpen. En over de 70 al een tweede keer. Dat is echt wel heel erg. Daar moeten we zoeken naar oplossingen voor die kinderen”, aldus Ilse De Volder op ATV.