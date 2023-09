MEMORIAL VAN DAMME. Cynthia Bolingo snelt naar winst op 400 meter, Noor Vidts knap derde in verspringen

LIVE. Volg alle actie op de Memorial Van Damme hier op de voet!

Abdi geeft snel op

Bashir Abdi is er vrijdag niet in geslaagd het Europees en Belgisch record op de 10.000 meter te verbeteren tijdens de Memorial Van Damme. Hij gaf op na ruim 3000m, nadat hij al snel wegzakte. Abdi, die op de Spelen in Tokio brons veroverde op de marathon, kon het Koning Boudewijnstadion dus geen vroeg hoogtepunt geven.

“Dit ‘suckt’”, vertelde Abdi na zijn vroegtijdige exit. “Het was nog zo’n mooie kans om goed te lopen voor een thuispubliek, maar helaas is het voor mij niet goed uitgedraaid.” De Gentenaar voelde zich nooit in zijn sas. “Ik heb op training nooit spikes aangetrokken, en op deze harde piste was het gevoel er nooit voor mij”, zei Abdi. “Ik kon het goeie ritme niet vinden. Het was geen makkelijke beslissing om uit de wedstrijd te stappen, maar anderzijds had het geen enkele zin om te finishen.”

Abdi was zelf een beetje verbaasd over zijn tegenvallende prestatie. “De trainingen gingen nochtans goed en ik voelde mij zéér goed in mijn vel”, klonk het. “Maar de combinatie van de spikes en de hitte maakten het te zwaar voor mij. In de opwarming had ik al hoofdpijn.” Vertrouwen opdoen voor zijn aankomende, belangrijkere doelen, is Abdi niet gelukt. “Ik had gehoopt om ritme op te doen richting de marathon van Chicago in oktober, maar daar ben ik dus niet in geslaagd.”

Hij waagde een poging om het Europees en Belgisch record aan te vallen. Het Europees record bedraagt 26:46.57, die tijd liep Abdi’s Engelse vriend Mo Farah in 2011 tijdens een Diamond League-meeting in het Amerikaanse Eugene. Het Belgische record staat sinds 1999 op naam van Mohammed Mourhit met 26:52.30, eveneens gelopen in Brussel.

Het persoonlijke record van Abdi is 27:24.41. Die chrono zette hij in juni 2021 neer op een European Cup in het Engelse Birmingham. Abdi verbeterde in 2020 tijdens de Memorial het Belgische uurrecord (21.322 meter), in een race waarin Mo Farah het wereldrecord aanscherpte (21.330 meter).

Cynthia Bolingo sprint naar zege op 400m

Cynthia Bolingo is vrijdag naar de zege gesneld op de 400 meter tijdens de Memorial Van Damme. De Belgische recordhoudster haalde het in 50.09 in het Brusselse Koning Boudewijnstadion. Helena Ponette werd zevende in 51.87.

De tweede plaats ging naar de Nederlandse Lieke Klaver (50.16), de Amerikaanse Shamier Little (50.58) vervolledigde het podium.

Bolingo werd op het voorbije WK in Boedapest knap vijfde op de 400 meter. In de halve finales scherpte ze het Belgisch record aan tot 49.96.

Eerder op de avond stond nog een 400m op het programma die niet tot het hoofdprogramma behoorde. De Française Amandine Brossier triomfeerde in 51.40, voor Imke Vervaet. Onze landgenote bleef in 52.00 negen honderdsten van een seconde boven haar persoonlijk record. Camille Laus werd zesde in 53.31, Kylie Lambert achtste en laatste in 54.84.

Noor Vidts derde in verspringen

Noor Vidts is vrijdag derde geworden in het verspringen tijdens de Memorial Van Damme in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

De Vilvoordse lukte een sprong van 6m38, haar beste prestatie van het seizoen. Ze bleef twee centimeter boven haar persoonlijk record van 6m40, vorig jaar gerealiseerd tijdens de Memorial. De meerkampster werd op het voorbije WK in Boedapest zesde in de zevenkamp.

Vidts sprong haar seizoensbeste bij haar eerste poging. Bij haar derde poging lukte ze 6m36. Daarnaast liet ze enkel nog nulsprongen optekenen.

De Servische Ivana Vuleta zegevierde met 6m74, voor Fleur Jong. De Nederlandse sprong op haar blades eveneens 6m74 ver, maar haar tweede beste sprong was minder goed dan die van Vuleta (6m69 voor Vuleta tegenover 6m61 voor Jong).