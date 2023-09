Geen Doku, wel Bakayoko op de rechterflank: dit is de opstelling van de Belgen tegen Azerbeidzjan

De opstelling van de Rode Duivels voor het EK-kwalificatieduel in en tegen Azerbeidzjan om 15 uur is bekend. Daarbij de verwachte elf, met misschien één verrassing. Niet Jérémy Doku start op de rechtsbuiten, wel Johan Bakayoko.

De Rode Duivels spelen met: Casteels; Castagne, Faes en Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana en Trossard; Bakayoko, Lukaku en Carrasco.

Dat wil zeggen dat Jérémy Doku op de bank begint. Het is Johan Bakayoko - die sterk aan het seizoen begonnen is bij PSV - die in de basis start.