Na een inbraak bij de voetbalclub Bree-Beek werd donderdag ook een diefstal vastgesteld in de lokalen van Opitter, gelegen aan de Zandbergstraat. Onbekenden gingen er aan de haal met cash en voedingswaren. Voorts gebeurde een inbraak in een jeugdlokaal van de KLJ in de Kievitstraat in Opitter. Daar verdween een spelconsole. Of het om dezelfde daders gaat is niet bekend.